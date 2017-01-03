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كوريا الجنوبية تمدد حظر سفر رعاياها إلى ليبيا
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كوريا الجنوبية تمدد حظر سفر رعاياها إلى ليبيا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 03:14 م

قررت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم تمديد حظر سفر رعاياها إلى ست دول من بينها ليبيا حتى الحادي والثلاثين من شهر يوليو للعام الجاري، وأرجعت الوزارة حسب وكالة الأنباء الليبية أسباب التمديد إلى الوضع السياسي غير المستقر، وحالة الأمن السيئة، وتهديد الجماعات الإرهابية، كما نبهت رعاياها الذين يقومون بزيارة إلى ليبيا ودول أخرى بدون إذن الحكومة الكورية الجنوبية، بأنهم سيعاقبون بالسجن لمدة عام كحد أقصى، أو دفع غرامة مالية تقدر بحوالي ثمانية آلاف وثلاثمئة دولار أمريكي كحد أقصى، وفقا للمادة السادسة والعشرين من قانون جوازات السفر.

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