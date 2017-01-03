قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، عليها ديون بأكثر من 25 مليار جنيه لبنك التنمية والاستثمار، بالرغم من كونها مصدرًا من مصادر دخل ميزانية الدولة، مضيفًا أن جميع هذه الديون عبارة عن مشروعات أنشأتها وزارة الزراعة في حقبة الثمانينات والتسعينيات للخريجين وباعوها دون سداد مستحقات الدولة.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتقنين وضع اليد في الأراضي التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بحضور كل من وزير الزراعة عصام فايد، ووزير الري محمد عبد العاطي، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدى العجاتي، ووزير الأوقاف مختار جمعة، بالإضافة إلى سليمان وهدان، وكيل البرلمان.

وحمّل عضو مجلس النواب، البرلمان الحالي والحكومة الحالية، مسلسل الاستمرار في ضياع ثروات الوطن، خاصة أن هذا القطاع لو تم التعامل معه بشكل جاد سيدر للدولة أكثر من 500 مليار جنيه، علما بأن 3500 عامل يعملون في هيئة التعمير و90% منهم فاسدين وبالمستندات، حيث إنهم يقومون ببيع أراضي الدولة وتسهيل عمليات البيع.