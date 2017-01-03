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الجيش اليمني يشن عملية عسكرية ضد القاعدة شرق عدن ويسقط عددا من القتلى
الدمار في عدن - اليمن

الجيش اليمني يشن عملية عسكرية ضد القاعدة شرق عدن ويسقط عددا من القتلى

الثلاثاء، 3 يناير 2017 03:22 م
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شن الجيش اليمني عملية عسكرية شاملة، بمساندة قوات التحالف العربي، ضد تنظيم القاعدة في جبال “المراقشة” بمحافظة أبين شرق عدن، نجم عنها مقتل 26 مسلحا من القاعدة وقوات التدخل السريع التابعة للجيش.

وقالت مصادرعسكرية - حسبما نقلت قناة “العربية” الإخبارية: “إن قوات من وحدة التدخل السريع، التي جرى تدريبها من قبل قوات التحالف مؤخرا، هي التي تقوم بتنفيد العملية مدعومة بنحو 60 عربة مسلحة وآليات عسكرية”، مضيفة أن القوات تحركت باتجاه منطقة جبال المراقشة الوعرة، التي تعتبر المعقل الرئيس للقاعدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

ويذكر أن منطقة “المراقشة” تقع بين مدينة شقرة الساحلية ومديرية أحور، وتبعد نحو 200 كيلومتر شرق عدن.

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