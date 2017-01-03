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«دينية النواب»: مناقشة تدني مستوى التعليم اﻷزهري
مجلس الشعب

«دينية النواب»: مناقشة تدني مستوى التعليم اﻷزهري

الثلاثاء، 3 يناير 2017 03:11 م

قال اللواء شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن اللجنة ناقشت اليوم طلب إحاطة مقدم من الدكتور عمر حمروش حول تدني مستوى التعليم الأزهري قبل الجامعي، والمقصود من التدني ضعف مستوى الطالب في الفترة الأخيرة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المعاهد لم يحصلوا على شهادات الجودة رغم وجود أكثر من 9 آلاف معهد ديني على مستوى الجمهورية.

وأضاف الجندي، في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه مع استعراض الأمر مع الدكتور محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهري أكد أن هناك 300 معهد حصلوا على شهادة الجودة في الفترة الأخيرة، وأن الباقين في الطريق وتم إنشاء 45 مركز تدريب لإعداد الكوادر البشرية.

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