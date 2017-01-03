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روسيا تصمم قمرا صناعيا يدور حول الشمس
صاروخ باليستي

روسيا تصمم قمرا صناعيا يدور حول الشمس

الثلاثاء، 3 يناير 2017 03:11 م

أفاد مدير معهد مغناطيسية الأرض في روسيا الدكتور فلاديمير كوزنيتسوف بأن العلماء الروس يقومون بتصميم قمر صناعي سيدور حول الشمس وسيزود بشراع يعمل بالرياح الشمسية لإدارته وتغيير مساره.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن كوزنيتسوف قوله “سينصب في القمر الصناعي للشمس شراعا يستخدم لإدارته وتغيير مساره”, مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر ضروريا لجعل القمر الصناعي يتواجد دوما في نقطة ثابتة حول منطقة شمسية محددة.

وأضاف كوزنيتسوف “أن صاروخ “بروتون” الروسي عاجز عن إطلاق القمر الصناعي إلى المدار الشمسي لنقص قدرته, لذلك سيطلق الصاروخ الروسي بوتون القمر الصناعي أولا إلى المدار الأرضي, ثم سيتم فتح شراعه الذي سيجعل القمر الصناعي يدور حول الشمس بمساعدة الرياح الشمسية”.

وأشار إلى أن الغاية الرئيسية للقمر الصناعي هى رصد قطبي الشمس وقياس قوة الرياح الشمسية والمجال المغناطيسي داخل طبقات الغلاف الغازي للشمس.

يشار إلى أن وزن القمر الصناعي يتراوح ما بين 100 و200 كيلو جرام. وستستغرق عملية تصميمه وتصنيعه 5 أعوام .. وسيكلف المشروع 20 مليار روبل أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار.

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