 Moheet on google
الثلاثاء 3 يناير 2017 02:22 مساءً
روابط سريعة
ببيان برلماني عاجل بشأن قانون الكنائس القبطية بالكونجرس
مجلس النواب

ببيان برلماني عاجل بشأن قانون الكنائس القبطية بالكونجرس

الثلاثاء، 3 يناير 2017 03:05 م
محيط: متابعات

تقدم طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

وقال الخولي في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون المقدم في الكونجرس ويتعلق بأوضاع الكنائس المصرية، ويوجه انتقادات لقانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان المصري، لا يعد فقط تدخلًا سافرًا وغير مبرر وغير مسئول في المساس بالسيادة الوطنية المصرية وأعمال مجلسها النيابي، ولكن محاولة للترويج إعلاميًا في العالم بأن أوضاع الكنائس في مصر غير آمنة والإيحاء بهذه الأفكار في الإعلام الدولي.

وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن مشروع القانون المقدم تغافل بتدخله الفج الأعراف الدولية والمفاهيم السياسية المستقرة، في أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في أي دولة إزاء أي أمر داخلي، تخضع فيها للمساءلة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة، بإجراءات ينص عليها الدستور حسب نظام الحكم فيها ووفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3