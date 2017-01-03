قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل خطابات لـ١٢ وزيرا للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستماع لرؤاهم ودورهم في دعم العلاقات المصرية الأفريقية.

وأضاف الجندي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أنه يعلم أن إرسال خطابات لـ١٢ وزيرا عدد كبير، لكن الهدف من ذلك هو الضغط على الحكومة من أجل تخصيص وزير واحد يخاطب اللجنة.

وأشار إلى أنه سيرسل تقريرا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بأسماء الوزراء المتخلفين عن حضور اللجنة، معبرا عن استيائه من تغيب الوزراء عن المشاركة في اجتماعات اللجان.