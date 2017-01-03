 Moheet on google
الثلاثاء 3 يناير 2017 02:18 مساءً
روابط سريعة
البرلمان يدعو ١٢ وزيرا للمشاركة باجتماعات لجنة الشئون الأفريقية
مجلس النواب

البرلمان يدعو ١٢ وزيرا للمشاركة باجتماعات لجنة الشئون الأفريقية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 03:01 م
محيط: متابعات

قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل خطابات لـ١٢ وزيرا للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستماع لرؤاهم ودورهم في دعم العلاقات المصرية الأفريقية.

وأضاف الجندي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أنه يعلم أن إرسال خطابات لـ١٢ وزيرا عدد كبير، لكن الهدف من ذلك هو الضغط على الحكومة من أجل تخصيص وزير واحد يخاطب اللجنة.

وأشار إلى أنه سيرسل تقريرا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بأسماء الوزراء المتخلفين عن حضور اللجنة، معبرا عن استيائه من تغيب الوزراء عن المشاركة في اجتماعات اللجان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3