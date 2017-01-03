البورصة تربح 4.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

غلقت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء، علي أداء متبابين، مدفوعة بعمليات شرائية قوية من قبل المستمرين الأجانب علي الأسهم القيادية.

وربح رأس مال السوق نحو نحو 4.5 مليار جنيه ليصل إلى 602.85 مليار جنيه مقابل 598.3 مليار جنيه خلال جلسة تدولات الأمس الاثنين.

وعلي صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30 ” بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12425.17 نقطة، تلاه المؤشر الأوسع نطاقاً” egx100” بنسبة0.56% مغلقاً عند مستوى 1105.56 نقطة، بينما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة” egx70” بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 464.88 نقطة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على 15.3% من إجمالي التدولات متجهون الشراء بصافي 152 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصرين والعرب للبيع بصافي 156.9 مليون جنيه و4 مليون جنيه مستحوذين علي نسبة 78.9% و 5.7% من إجمالي التدولات علي الترتيب.