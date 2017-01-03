أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تلقي خطاب من مؤسسة الرئاسة لإرسال 10 ترشيحات من النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

ومن المقرر أن ترشح النقابة 4 أعضاء للمجس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن تختار مؤسسة الرئاسة 2 لعضوية المجلس و6 للهيئة الوطنية للصحافة، على أن يتم اختيار 3 للهيئة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة طالبت بتقديم سيرة ذاتية عن كل مرشح.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش اجتماعًا، مساء غدٍ الأربعاء، لاختيار الصحفيين المرشحين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، طبقًا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.