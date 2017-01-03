الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للمياه والصرف بقرى المنياالثلاثاء، 3 يناير 2017 02:52 م
قال محافظ المنيا عصام البديوي إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انتهت من تنفيذ 7 مشروعات للمياه والصرف الصحي على مستوى قرى المحافظة بتكلفة تقديرية تبلغ 283 مليونا و75 ألف جنيه، موضحا أنه جاري إجراءات التسليم تمهيدا لدخولها الخدمة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع المهندس سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الأجهزة المعنية؛ لمناقشة عدد من المشاكل والتحديات الخاصة بالموقف التنفيذي للأعمال بمواقع العمل بهدف دفع العمل بها وتحقيق نسب إنجاز عالية.
وأوضح المحافظ أن مشاريع المياه والصرف الصحي تؤكد أن أيادي الدولة المصرية ممتدة لكل القرى والنجوع لخدمة المواطنين، إلا أنه على أرض الواقع لا نرى تأثيرها الواضح بشكل إيجابي على المواطن لأسباب كثيرة قد تتعلق في غياب التنسيق بين الأجهزة؛ ما يؤدي لتأخر تلك المشاريع الهامة والمؤثرة في حياة المواطنين.
من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان علي أن المشروعات التي تم نهوها تشمل توسعات محطة مياه معصرة ملوي على مساحة 10 أفدنة وتصل تكلفتها الإجمالية 44 مليونا و75 ألف جنيه، ومشروع محطة مياه شرب ابشادات ( ضمن مشروع 240 قرية ) على مساحة 4 أفدنه وبتكلفة 105 ملايين جنيه.
وتابعت قائلة :”ومشروع صرف صحي قرية كفر مهدى بمركز العدوة بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية أولاد الشيخ علي بمركز مطاى بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي قرية سنجرج بملوى بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع محطة رفع صرف صحي (1) بسمالوط بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع صرف صحي (4) بسمالوط بتكلفة 40 مليون جنيه”.
كما استعرضت المشروعات الجاري العمل بها والمتوقع الانتهاء منها خلال شهر منها مشروع محطة مياه بني عامر بمركز العدوة وبتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع صرف صحي رقم (2) بملوي بتكلفة 30 مليون جنيه، حيث تصل نسب تنفيذ لأكثر من 90%، مشروع صرف صحي قرية بان العلم بمركز العدوة بتكلفة 21 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 95%.
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