عقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة المهندس حمزة أبو الفتوح، والمسؤولين الماليين بالشركة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ووجه الشرقاوي، خلال الاجتماع، بضرورة تطوير نظم التكاليف في الشركة لتكون أكثر تعبيرا عن موقفها المالي وعن ربحية كل منتج على حدة بما يخدم أغراض المتابعة من متخذ القرار، مشددا على الالتزام بالتعليمات السابقة بعدم اللجوء لبيع أي منتج بأقل من تكلفته.

كما وجه الوزير شركة غزل المحلة بتحسين نظم التسويق والبيع سواء للسوق المحلية أو للتصدير، وطلب من مجلس إدارة الشركة ضرورة مراعاة عدم تحميل تكلفة الإنتاج ببنود غير مرتبطة بالعملية الإنتاجية مثل الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين، ووضعها في بند مستقل.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام الدولة ببرنامج هيكلة وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وهو ما يتطلب توفير نظم مالية ومعلوماتية سليمة ومعبرة عن الموقف الحالي للشركة ومنتجاتها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على المتابعة الدورية لنتائج الأعمال وأداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة الشركات شديدة التعثر ومنها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.