نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية ضمن الزيادات المقررة في الفترة المقبلة.

وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن أدوية الأمراض المزمنة والحيوية مستبعدة من الزيادة المقرر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة -حسب التقرير- إلى أنها سُتعلن عن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، وأنها ستصدر شهادة تسعير، موضحة أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التي سيشملها هذا القرار والتي سيتم انتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديد، محذرة من تخزين الأدوية القديمة.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على حماية المريض وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات سواء المتعلقة بعمليات تهريب أو غش أو تخزين للأدوية بأماكن غير مرخصة بعيداً عن أعين التفتيش الصيدلي، حيث يتم تتبع هذه الأماكن بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على السوق.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي ارتفاع في أسعار الأدوية أو نقص, الاتصال على الرقم (25354150) الخاص بشكاوى الأدوية, وكذلك رقم الشكاوي الحكومية (16528).