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المعارضة في موزامبيق تمدد وقف إطلاق النار
أفونسو دلاكاما زعيم حزب المقاومة الوطنية الموزامبيقية
أفونسو دلاكاما زعيم حزب المقاومة الوطنية الموزامبيقية

المعارضة في موزامبيق تمدد وقف إطلاق النار

الثلاثاء، 3 يناير 2017 02:56 م
وكالات

قال أفونسو دلاكاما زعيم حزب المقاومة الوطنية الموزامبيقية “رينامو” اليوم الثلاثاء إن الحزب مدد وقف إطلاق النار لمدة شهرين للسماح بإجراء حوار مع حكومة الرئيس فيليبي نيوسي والحد من سقوط قتلى من المدنيين.

وتقول جماعات حقوقية إن العشرات قتلوا العام الماضي في هجمات متبادلة بين مقاتلي رينامو وقوات الحكومة.

واقتتل الطرفان في جانبين متنازعين خلال حرب أهلية استمرت من عام 1976 إلى عام 1992 ويعتقد أنها أودت بحياة مليون شخص.

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