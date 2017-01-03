ستقوم إريكسون خلال مشاركتها في فعاليات أكبر معارض الإلكترونيات الإستهلاكية على الصعيد العالمي CES 2017، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا من 5 إلى 8 يناير 2017، وتحت شعار ” تحويل تقنية الجيل الخامس إلى واقع” بإيجاد الروابط بين النقاط الأساسية التي تجمع بين آخر التكنولوجيات المبتكرة وإرتباطها الوثيق بالبنية التحتية، علي عرض الكيفية التي من خلالها ستعمل الشبكات و الوسائل الإعلامية وتقنيات الإتصال على تحسين حياتنا اليومية على الصعيدين الشخصي والعملي.

وفي هذا الإطار قال يلوف إيوالدسون، رئيس قسم التكنولوجيا والإستراتيجيا في إريكسون: ” إن الإبتكار يقاس من خلال إستعماله من قبل الناس، تجربتهم له ونشره في محيطهم. إن تاريخنا الغني والطويل في مجال الإتصال له الفضل الأساسي في إطلاعنا الوثيق على العلاقة التفاعلية القائمة بين الإبتكار والتجربة. إن معرض الإلكترونيات الإستهلاكية يعتبر مسرحاً دائماً للإبتكار، من هنا يأتي إهتمامنا بمشاركة تقنية الجيل الخامس، التي تعتبر من أحدث تقنيات الإتصال، مع شركائنا وعملائنا المشتركين، في إطار فعاليات هذا المعرض”.

ستقوم إريسكون في جناحها الخاص (#10939 في التكنولوجيا الشرقية) بتقديم أكثر من 30 عرض عن التكنولوجيا الجديدة الصاعدة وعن التجربة المتطورة للأشخاص الذين قاموا بتجربتهم لهذه التقنية من خلال أحدث الشبكات والمنصات. إن الحاضرين في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية سيتمكنون من الإستمتاع بالتجارب الرياضية التفاعلية من خلال إستخدامهم لتقنيات فيديو السيارة العالي الجودة، الواقع الإفتراضي، والواقع المعزز. كما أنهم سيتمكنون من الإطلاع على آخر تقنيات المدن الذكية، السيارات الذكية، أحدث الصناعات الفعالة و الغابات المتصلة بالإنترنت وتجارب البث التلفزيوني بالتحويل.

سيتمكن الخبراء في موقع المعرض من إظهار التغييرات الجذرية التي ستطال الجوانب الرئيسية لحياتنا كالمواقع، البيئة، السلامة، التوظيف والخصخصة عندما سيتم دعمها من خلال الشبكات القوية، تقنيات الاتصال المبتكرة والأصول الإعلامية. وسيقوم الشركاء من Intel، كوالكوم وسيارت فولفو بعرض الحلول المبتكرة التي تم إيجادها بالشراكة مع شركة إريكسون.

ستقوم إريكسون وفي إطار فعاليات المعرض عرض القدرات الخاصة بتقنية الجيل الخامس التي سيقوم المشغلون بطرحها قريباً، ومن ضمن هذه القدرات تقنيات النطاق الترددي العالي، السكون المنخفض، الكثافة العالية، الإحتياج المنخفض للطاقة، السلامة العالية، الشبكة المشرحة، وإنترنت الأشياء الخليوي.

إن إريكسون وفي سبيل الوصول للأشخاص الذين يفضلون متابعة آخر العروض من منازلهم، ستقوم بإستخدام تكنولوجيات وخبرات بثها الخاص لعرض المقابلات بشكل مباشر من خلال برنامجها ” إريكسون سكاي بوكس”.

وسيقوم ايوالدسون يوم الخميس القادم 5 يناير من الساعة 10:30 صباحا وحتى 11:30 صباحاً بمناقشة الإستخدامات اليومية لتقنية الجيل الخامس مع ضيوف من SK تلكوم وبي إم دبليو خلال إحدى الجلسات الرئيسية لمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية. وستشكل حالات إستخدام تقنية الجيل الخامس، الموضوع الأساسي لندوة الإفطار “FierceWireless”، وذلك يوم الجمعة 6 يناير الساعة 7 صباحا التي سيتحدث فيها آرون بنسال، مدير وحدة أعمال منتجات الشبكة في إريكسون.

كما ستقوم إريكسون بعرض تقريرها السنوي “أهم 10 توجهات للمستهلك 2017” وذلك في جناحها الخاص..وفي هذا الصدد أضاف إيوالدسون:” إن السبيل الوحيد لفهم تقنية الجيل الخامس هو من خلال رعاية حالات الإستخدام التي توسع من معارفنا عما تقدمه تقنية الجيل الخامس من خدمات فضلاً عن إظهار القيمة الحقيقية لهذه التقنية للعملاء والشركات”.