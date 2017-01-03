أعلن ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات عن مبادرة لتمويل علاج 3 آلاف مريض بأمراض مزمنة بالمجان بالتعاون مع بنك الشفاء.

وأشار ممدوح الأمين خلال الملتقى الأول لأصحاب الصيدليات تحت عنوان “لا للإغلاق.. مصر أولا”، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للصيدليات، إلى أن العلاج سيقدم بالمجان عن طريق مراكز “بنك الشفاء” البالغة 12 مركزا والتي تخدم 21 محافظة، منوها بأن ضوابط تقديم العلاج بالمجان ستكون لغير المستفيدين من برامج الرعايا الصحية التى تقدمها وزارة الصحة.

وأضاف الأمين أن الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات وضعت استراتيجية لتطوير المنظومة، مشيرا إلى أننا نسعى إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين الصيدليات، وكذلك عمل برامج تأمين وعقد الدورات التدريبية للصيادلة لرفع كفاءتهم من أجل مصلحة المواطنين.