الصين تشدد الأمن على الحدود مع التبتالثلاثاء، 3 يناير 2017 02:45 م
قالت صحيفة “جلوبال تايمز” المملوكة للدولة إن الصين شددت القوانين الأمنية في منطقة الحدود مع التبت لمحاربة مخاطر الإرهاب و”النزعات الانفصالية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت الصين من جارتها الهند في ديسمبر تفادي تعقيد خلاف بشأن زيارة الزعيم الروحي للتبت المنفي الدلاي لاما إلى منطقة الحدود.
وكان البلدان خاضا حربا حدودية قصيرة في عام 1962.
وتعتبر بكين الدلاي لاما زعيما انفصاليا يمثل خطورة. ويقول الدلاي لاما الحائز على جائزة نوبل إنه ببساطة يريد حكما ذاتيا حقيقيا لموطنه. وكان قد فر إلى الهند في عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الصين.
ونقلت الصحيفة عن وانغ تشون هوان الباحث بأكاديمية التبت للعلوم الاجتماعية والذي ساعد في صياغة القانون الجديد قوله إن التغييرات التي وضعت يوم الأحد “تعطي أسسا قانونية لمحاربة الأنشطة الإرهابية المحتملة الناجمة عن مزيد من الانفتاح من التبت.”
ووفقا لمقال الصحيفة الذي نشر يوم الاثنين فإن القانون الجديد يضع الموانئ البرية والمناطق التجارية في نطاق القانون السابق ويحمل المسؤولين الحكوميين الصغار مسؤولية إبلاغ الشرطة للمساعدة في تنظيم الحدود.
وكانت صحيفة تبت ليجال الرسمية نقلت عن با تشو نائب رئيس شرطة الدفاع عن الحدود في المنطقة قوله في 14 ديسمبر كانون الأول إن “الحاجة لمحاربة النزعات الانفصالية والتسلل والهجرة بشكل غير مشروع والإرهاب تزداد إلحاحا بمرور الأيام.”
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