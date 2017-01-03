لأول مرة بالشرق الأوسط.. شرطة دبي تطلق خدمة ذكية لتحليل الصور وشرحها صوتيا للمكفوفينالثلاثاء، 3 يناير 2017 02:58 م
أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكية بشرطة دبي اليوم الثلاثاء خدمة “كاميرا ذوو الإعاقة البصرية الذكية” للمساهمة في تسهيل الحياة لهم ؛ حيث تقوم الكاميرا بالتقاط الصور المحيطة بهم فيما يقدم التطبيق الذكي تحليلا وشرحا صوتيا للصورة.
وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بشرطة دبى العميد خالد ناصر الرزوقي - في تصريح له اليوم - “إن خدمة الكاميرا الذكية لذوي الإعاقة البصرية تعتمد على تقنية الكشف البصري وتطبق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط”..مشيرا إلى أنها تعكس الجانب الإنساني الذي تسعى شرطة دبي إليه ، وحرصها على تسهيل حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع عبر تقديم خدمات فريدة من نوعها تحقق السعادة لهم.
وحول طريقة استخدام هذه التقنية .. أفاد الرزوقى بأنها تتم من خلال تفعيل خاصية المساعد الصوتي لذوي الإعاقة في هواتف الآيفون ومن ثم الدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق شرطة دبي وتحريك الجهاز فقط ليقوم بدوره بالدخول إلى الخدمات التي تم توفيرها لهذه الفئة ومن ثم الضغط على زر الكاميرا الذكية وتصوير ما يدور حولهم ، وبعد ذلك يقوم التطبيق بتحليل الصورة وشرحها صوتيا.
وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بشرطة دبي أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للخدمات الذكية بالتعاون مع الإدارات العامة الرئيسية في شرطة دبي بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطورة متوفرة عبر الهواتف الذكية ؛ وذلك في ظل توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالميا وكذلك في إطار دعم شرطة دبي لتوجهات الإمارة في أن تكون إمارة دبي صديقة لذوي الإعاقة بحلول 2020.
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