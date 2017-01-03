أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم ، إعن ان الوزير محمد علي مصيلحي عقد اجتماعا مع مؤسسة القمح الأمريكية، تم خلاله الاتفاق على عودة توريد القمح الأمريكي لهيئة السلع التموينية المصرية.

وأضاف مصيلحي،أنه “تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى، مثل الفول الصويا”.

وقال إنه تم الاتفاق أيضا على أن “يعود الجانب الأمريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها”.

وعرضت مؤسسة القمح الأمريكية على وزارة التموين خلال اجتماع اليوم رغبتها في العودة للتعامل مع مصر، وتعزيز العلاقات بينهما في مجال توريد القمح.