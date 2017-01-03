عثرت الشرطة الإسبانية على مهاجر غير شرعي من الجابون في حقيبة امرأة مغربية أثناء عبورها الحدود المغربية الإسبانية.

ويأتي هذا الحادث بعد أن اقتحم أكثر من 1100 مهاجر غير شرعي سياج معدني على الحدود “المغربية - الإسبانية” في محاولة لاجتيازه ودخول الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسبانية.

واستطاع عشرات المهاجرين من تسلق السياج الأمني، قبل أن يتم إنزال العديد منهم باستخدام الرافعات.

وبحسب التقارير، فإن 5 من حرس الحدود الإسبان أصيبوا بجراح بعد أن هاجمهم المهاجرون بالحجارة والقضبان المعدنية أثناء محاولتهم اقتحام بوابات السياج المعدني.

وسمحت السلطات الإسبانية لمهاجرين اثنين بالدخول إلى الأراضي التي تسيطر عليها بهدف العلاج، بينما تم إعادة الآخرين إلى الأراضي المغربية.