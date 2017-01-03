 Moheet on google
الثلاثاء 3 يناير 2017 02:28 مساءً
روابط سريعة
«السياحة»: هناك مضايقات للسائحين.. ورصدنا ميزانيات لتدريب العاملين
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«السياحة»: هناك مضايقات للسائحين.. ورصدنا ميزانيات لتدريب العاملين

الثلاثاء، 3 يناير 2017 02:56 م
محيط - خالد الريس

أكدت أميمة الحسيني المتحدثة باسم وزارة السياحة، أن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى من السائحين حول مضايقات بعض المنتفعين من السياحة، مؤكدا أن الوزارة قامت في السابق بتنظيم برامج تدريب وتوعية لبعض العاملين.
وأوضحت الحسيني من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قد رصدت ميزانيات لتدريب العاملين بالسياحة خلال الفترة الماضية على مستوى جميع المحافظات. 
جاء هذا تعليقا على صورة تداولها بعض نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بها سائح يرتدي قميص مدون عليه “مش عاوز حنطور، مش عاوز فلوكا، مش عاوز تاكسي”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3