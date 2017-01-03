أكدت أميمة الحسيني المتحدثة باسم وزارة السياحة، أن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى من السائحين حول مضايقات بعض المنتفعين من السياحة، مؤكدا أن الوزارة قامت في السابق بتنظيم برامج تدريب وتوعية لبعض العاملين.

وأوضحت الحسيني من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قد رصدت ميزانيات لتدريب العاملين بالسياحة خلال الفترة الماضية على مستوى جميع المحافظات.

جاء هذا تعليقا على صورة تداولها بعض نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بها سائح يرتدي قميص مدون عليه “مش عاوز حنطور، مش عاوز فلوكا، مش عاوز تاكسي”.