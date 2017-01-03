"الداخلية" التونسية تفكك خلية إرهابية بولاية سليانةالثلاثاء، 3 يناير 2017 02:52 م
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة قعفور بولاية سليانة تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر، وصادرت حاسوبا وعددا من المنشورات والكتب ذات الطابع التكفيري.
وقالت الوزارة - في بيان - إن عمليات البحث بينت أن الخلية تعمل على استقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري، كما اعترف أحد عناصرها بتلقيه أموالا من عنصر تكفيري يقيم بإحدى الدول الأوروبية.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مراجعة النيابة العمومية أُذن للفرقة بالتحفظ على أفراد الخلية المذكورة وتوجيه الاتهام لهم بخصوص تكوين خلية استقطاب لأغراض إرهابية ومخالفة قانون المساجد.
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