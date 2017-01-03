في وقت سابق من العام 2016، فازت وكالة ” رويترز” بجائزة بوليتزر عن فئة التصوير الفوتوغرافي، مناصفة مع صحيفة ” نيويورك تايمز”، لتغطيتهما أزمة اللاجئين والمهاجرين الفارين من سوريا.

فقد تمكن الفريق الصحفي لرويترز من تغطية أزمة اللاجئين وتوثيق كل الأحداث الجارية في جميع انحاء العالم عبر الصور الفوتوغرافية، ومع نهاية العام 2016 نشر موقع” بزنس انسايدر” أفضل الصور التي التقطت عام 2016 رغم اختلاف مواضيعها ، من الحرب والعنف إلى الاحتفالات، فكان منها ما يبعث البهجة، ومنها ما يثير الغضب والانزعاج،

وفي هذا التقرير نرصد بعض أقوى الصور التي تركت بصمة في العام 2016 :

- مجموعة من الناس يشاهدون الألعاب النارية على شاطئ كوباكابانا خلال احتفالات العام الجديد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 1 يناير.

- توجه اللاجئين نحو أوروبا في 8 فبراير

- أكياس القمامة التي تملأ الشوارع في بيروت بسبب أزمة النفايات التي شهدتها المنطقة والتقطت الصورة بتاريخ 23 فبراير.

- رجل صومالي أصيب بجروح في هجوم انتحاري بسيارة بالقرب من فندق في منطقة حمروين يجلس على الرصيف بالقرب من مكان الحادث في مقديشو، الصومال، في 26 فبراير .

- الفنان والناشط الحقوقي الصيني آي ويوي يحمل غطاء المطر لحماية لاجئة سورية عندما كانت تغني في حقل وتعزف على البيانو بالقرب من مخيم مؤقت على الحدود اليونانية-المقدونية يوم 12 مارس.

- اللاجئون والمهاجرون يشكلون سلسلة بشرية لعبور النهر بالقرب من الحدود اليونانية-المقدونية يوم 14 مارس.

- أطفال اللاجئين يلعبون بلعبة دب محشو ملطخ بالوحل في مخيم مؤقت على الحدود اليونانية-المقدونية، في 15 مارس/آذار.

Reuters Alexandros Avramidis

- رجل ينظر إلى أزهار الكرز في طوكيو باليابان، في 1 أبريل.

- صاحب متجر يحاول الحفاظ على ممتلكاته فيما يعبر السكان جسرا مغطى بمياه الفيضان في ضواحي بيشاور بباكستان، في 4 أبريل.

- يربط شريط (حبل) حول كاحل شيفاني البالغة من العمر 15 شهرا لمنعها من الهرب بينما تعمل والدتها في موقع بناء قريب، في أحمد آباد، الهند، في 19 أبريل.

- النار تحرق ما يقدر بـ 105 أطنان من العاج ونصف طن من قرون وحيد القرن المصادرة من المهربين والصيادين في الحديقة الوطنية قرب نايروبي، كينيا، في 30 أبريل/ نيسان.

- حرائق الغابات تتوهج تحت الأضواء الشمالية والمعروفة أيضا باسم الشفق القطبي بالقرب من فورت ماكموري، ألبرتا، كندا، يوم 7 مايو/أيار.

- متظاهر يستخدم مضرب التنس لصد قنبلة غاز مسيل للدموع خلال مظاهرة للاحتجاج على قانون العمل المقترح من قبل الحكومة في نانت الفرنسية، يوم 2 يونيو/حزيران.

- لي يون جو من كوريا الجنوبية (على اليمين) تلتقط صورة سيلفي مع هونج أون جونغ من كوريا الشمالية (على اليسار) خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 4 أغسطس/ آب.

- الناس يسيرون في شارع بجوار المنازل المدمرة بعد أن ضربها إعصار ماثيو في مدينة جيريمي جنوب هايتي، يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول.

- المظليون الروس يقفزون وسط قوس قزح من طائرة IL-76 خلال مناورات التدريب العسكري المشتركة الصربية-الروسية في بلدة كوفن، قرب بلغراد، صربيا يوم 7 نوفمبر.