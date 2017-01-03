قضت وحدة من الجيش السوري اليوم الثلاثاء، على مسلحين من تنظيم “فتح الشام” في ريف حمص الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن “وحدة من الجيش وجهت ضربات مدفعية مركزة على تجمعات ومحاور تنظيم (فتح الشام) في قريتي المحطة وجوالك ، أسفرت عن مقتل 7 مسلحين على الأقل وتدمير سيارة مركب عليها رشاش عيار 23مم”.

وأشارت (سانا) إلى أن سلاح المدفعية في الجيش السوري قتل - أمس - عددا من مسلحي (فتح الشام) في قرية أم شرشوح، ودمر مربضي هاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش.

من ناحية أخرى، استهدف مسلحو “جيش الفتح” بالقذائف الصاروخية قرية الربيعة بريف حماة الغربي دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وأفادت مصادر بأن ” المسلحين في الريف الشمالي الغربي، قصفوا بـ 4 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في قرية الربيعة غرب مدينة حماة بـ18كم، ما تسبب بالحاق أضرار مادية بعدد من المنازل دون وقوع اصابات بين المواطنين “.