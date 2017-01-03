قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه تسلم عمله- الأحد- بموجب محضر رسمي، نافيًا وجود انقسام بين العاملين في المجلس كما يردد البعض.

وأضاف “عبدالفتاح”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الإثنين، أن مجلس الدولة أصدر بيانا رسميا ينص على أنه لم يتستر على الفساد أي كان المسئول.

وأكد أن قضية الرشوة متروكة لجهات التحقيق، وليس لها تأثير على سير العمل بمجلس الدولة، رافضًا التحدث في تفاصيل القضية وما يتعلق بها من انتحار المستشار وائل شلبي، امتثالًا لاوامر النائب العام بحظر النشر في القضية.

وأشار الأمين العام لمجلس الدولة، إلى أن المجلس لم يمنع المستشارين من تقديم واجب العزاء لأسرة المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق المنتحر.