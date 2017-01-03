كرمت كوبا زعيم الثورة الراحل فيديل كاسترو بعرض عسكري في العاصمة هافانا أمس الاثنين.

ويأتي هذا العرض العسكري في الذكرى الثامنة والخمسين لوصول كاسترو إلى سانتياجو دي كوبا مع قواته.

كما احتفل المشاركون في العرض بالذكرى الستين لوصول كاسترو إلى كوبا على متن اليخت “جرانما” في الثاني من ديسمبر 1956، وقد تأجلت تلك الاحتفالات عقب وفاة كاسترو في نوفمبر الماضي.

ووجه الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، شقيق الزعيم الراحل، التحية إلى نحو ثلاثة آلاف من الرواد الشباب الذي شاركوا في العرض.

وتعهدت جنيفر بيلو، رئيسة اتحاد الطلاب الجامعيين في كوبا، في خطاب بألا تتخلى كوبا عن أي من مبادئها.

وتوفي كاسترو في نهاية نوفمبر عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد أن حكم البلاد لمدة 47 عامًا.