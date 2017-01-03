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مقتل 16 شخصا إثر تحطم مروحية عسكرية بفنزويلا
تحطم طائرة عسكرية في باكستان

مقتل 16 شخصا إثر تحطم مروحية عسكرية بفنزويلا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:42 ص
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أفادت وسائل إعلام، بأن 16 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية في فنزويلا.

وبحسب وكالة “أيه سي إن” للأنباء، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء أمس الإثنين، فإن مروحية من طراز “مي-17” تابعة للجيش.

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