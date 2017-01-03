أفادت وسائل إعلام، بأن 16 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية في فنزويلا.

وبحسب وكالة “أيه سي إن” للأنباء، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء أمس الإثنين، فإن مروحية من طراز “مي-17” تابعة للجيش.