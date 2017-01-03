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عطل كمبيوتر يضرب عدة مطارات أمريكية ويعطل آلاف المسافرين
مطار امريكي

عطل كمبيوتر يضرب عدة مطارات أمريكية ويعطل آلاف المسافرين

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:40 ص
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تسبب عطل كمبيوتر بنظام هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية الأمريكية، في تكدس آلاف المسافرين بعدة مطارات أمريكية عبر أرجاء البلاد وتأخر مئات الرحلات.

وقالت هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية الأمريكية إنها تعمل لإصلاح هذا الخلل، وأنه لحين إصلاحه ستضطر الهيئة إلي اتخاذ تدابير مختلفة لإنهاء إجراءات المسافرين ستكون أكثر بطئًا.

وشارك مسافرون عالقون بالمطارت صورًا لطوابير طويلة تضم مئات وآلاف المسافرين في بعض الحالات، وسط حالات قيء للبعض سببتها الحرارة الشديدة الناتجة عن تجمع آلاف الناس في صالات السفر.

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