كشف وليد طلعت، المواطن الذي حاول الانتحار من على مبنى الديوان العام لمحافظة الإسكندرية عن سبب قيامه بذلك، مؤكدًا أن المحافظ رفض في البداية مقابلته و شعر بالعجز لفشله في حل مشكلته.

وأضاف طلعت في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساء”، المعروض على فضائية “دريم”، أن “الدراجة النارية الخاصة به تم سرقتها عام 2014 ثم وجدها في لجنة الإيداع و الحفظ، و طلبوا منه دفع 3600 جنيه، مقابل وجودها في المكان”.

كما أشار إلى أنه حاول الانتحار عندما شعر بأنه مظلوم و لم يستطع أن يأخذ حقه، مضيفا أن المحافظ أقنعه بعدم الانتحار و قام بحل مشكلته، قائلًا “احنا عايشن في بلد كلها ظلم ومفيش حريات”.