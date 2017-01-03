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الثلاثاء 3 يناير 2017 08:00 صباحاً
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بالفيديو.. صاحب أول محاولة انتحار في 2017: بلدنا كلها ظلم
شاب حاول الانتحار

بالفيديو.. صاحب أول محاولة انتحار في 2017: بلدنا كلها ظلم

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:44 ص
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كشف وليد طلعت، المواطن الذي حاول الانتحار من على مبنى الديوان العام لمحافظة الإسكندرية عن سبب قيامه بذلك، مؤكدًا أن المحافظ رفض في البداية مقابلته و شعر بالعجز لفشله في حل مشكلته.

وأضاف طلعت في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساء”، المعروض على فضائية “دريم”، أن “الدراجة النارية الخاصة به تم سرقتها عام 2014 ثم وجدها في لجنة الإيداع و الحفظ، و طلبوا منه دفع 3600 جنيه، مقابل وجودها في المكان”.

كما أشار إلى أنه حاول الانتحار عندما شعر بأنه مظلوم و لم يستطع أن يأخذ حقه، مضيفا أن المحافظ أقنعه بعدم الانتحار و قام بحل مشكلته، قائلًا “احنا عايشن في بلد كلها ظلم ومفيش حريات”.



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