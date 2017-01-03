قال عميل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA»، تعليقًا على طرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما دبلوماسيين روس على خلفية التدخل في الانتخابات الرئاسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو العاقل الوحيد.

وقال عميل “سي آي إيه” السابق، فيليب جيرالدي” لقناة “روسيا اليوم” إن البيت الأبيض بالغ في طرد الدبلوماسيين، مؤكدًا أن أوباما انتهز فرصة رغبة وسائل الإعلام والكونجرس لاتخاذ خطوات ضد روسيا.

وتابع: “لكني أعتقد أن “بوتين” تصرف وكأنه البالغ الوحيد في الغرفة، إذ قام بتأجيل اتخاذ أي رد فعل”.

جاءت تصريحات “جيرالدي” بعد وصول 35 دبلوماسيا روسيا موسكو بعد مغادرتهم واشنطن.

وكانت الحكومة الروسية رفضت ادعاءات القرصنة على الانتخابات الأمريكية كما رفض “بوتين” الرد بطرد دبلوماسيين أمريكيين، موضحًا أنه لن ينحدر لمستوى “أوباما”.