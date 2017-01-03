 Moheet on google
الثلاثاء 3 يناير 2017 07:58 صباحاً
روابط سريعة
عميل سابق بالمخابرات الأمريكية: "بوتين العاقل الوحيد"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عميل سابق بالمخابرات الأمريكية: "بوتين العاقل الوحيد"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:37 ص
متابعات

قال عميل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA»، تعليقًا على طرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما دبلوماسيين روس على خلفية التدخل في الانتخابات الرئاسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو العاقل الوحيد.

وقال عميل “سي آي إيه” السابق، فيليب جيرالدي” لقناة “روسيا اليوم” إن البيت الأبيض بالغ في طرد الدبلوماسيين، مؤكدًا أن أوباما انتهز فرصة رغبة وسائل الإعلام والكونجرس لاتخاذ خطوات ضد روسيا.

وتابع: “لكني أعتقد أن “بوتين” تصرف وكأنه البالغ الوحيد في الغرفة، إذ قام بتأجيل اتخاذ أي رد فعل”.

جاءت تصريحات “جيرالدي” بعد وصول 35 دبلوماسيا روسيا موسكو بعد مغادرتهم واشنطن.

وكانت الحكومة الروسية رفضت ادعاءات القرصنة على الانتخابات الأمريكية كما رفض “بوتين” الرد بطرد دبلوماسيين أمريكيين، موضحًا أنه لن ينحدر لمستوى “أوباما”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3