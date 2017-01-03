عاد الضباب الدخاني الكثيف ليغطي العاصمة الصينية بكين، وبعض المدن الرئيسية الأخرى، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة التأهب إلى درجة الدرجة الخطر «البرتقالي» للمرة الثانية هذا العام، والتي تعني رفع حالة الاستعداد في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، تحسبًا لوقوع حالات اختناق أو إعياء بين المواطنين بسبب ارتفاع حدة التلوث.

وحثت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، السكان على البقاء في المنازل وارتداء الأقنعة الواقية، ومنع كبار السن والأطفال من النزول إلى الشوارع خاصة بعد تعليق الدراسة، في المدارس والجامعات داخل بكين والمقاطعات الشمالية حتى الغد الأربعاء.

واضطرت السلطات الصينية إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية، وإغلاق الطرق الرئيسية السريعة في العاصمة بكين وعدة مدن شمال البلاد، بسبب الضباب الدخاني الذي حجب الرؤية وارتفاع حدة التلوث إلى 500 ميكروجرام في كل متر مكعب، داخل العاصمة بكين والمناطق المحيطة بها.