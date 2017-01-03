اعتقلت الشرطة الكمبودية ثلاثة أشخاص بتهمة إهانة ملك البلاد، “نوردم سيهاموني” البالغ من العمر 63 عامًا وإظهاره في مشاهد إباحية لمثليي الجنس، من خلال التلاعب في الصور ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن ثلاثة أشخاص آخرين من المشتبه بهم، تمكنوا من الفرار إلى تايلاند وسيتم مخاطبة الشرطة الدولية “الإنتربول” لاعتقالهم بنفس التهمة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية أن “الملك يمثل الأمة بأسرها وإهانته إهانة لكل الأمة والشعب، وهناك أوامر مشددة بملاحقة المتورطين في الجريمة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية”، قائلا “لقد ارتكبوا جريمة مضاعفة عندما نشروا الصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدها الجميع، وشعروا بإهانة بالغة لأن الملك “نوردم” يحظى باحترام واسع في كمبوديا وكل المنطقة.

المعروف أن الملك “نوردم” غير متزوج وتولي عرش البلاد، عام 2004 بعد تنازل والده الملك السابق، وهو مجرد رمز للدولة ولا يمارس السياسة، ويمتلك شركة تهتم بفن الباليه، ويعتبر القانون الكمبودي “إهانة الملك” جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن عدة سنوات.