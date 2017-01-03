أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من سوريا، وذلك مع دخول الاتفاق يومه الخامس.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المرصد السوري أن أماكن في ريف حلب الجنوبي تعرضت لقصف من القوات النظامية بالقذائف المدفعية والصاروخية .

ومن جهة أخرى، أشار المرصد ـ الذي يتخذ من لندن مقرا له ـ إلى اندلاع اشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات الجيش السوري وفصائل مسلحة في أطراف بلدة الميدعاني ومحيط كتيبة الصواريخ في حزرما بمنطقة المرج بالغوطة الشرقية.

وكانت مناطق في مدينة الرستن والحولة وأماكن أخرى بريف حمص الشمالي قد تعرضت لقصف من القوات الحكومية ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين وسقوط عدد من الجرحى .

ويأتي هذا في وقت أعلنت الفصائل السورية المسلحة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار أنها علقت المشاورات المرتبطة بمفاوضات أستانة، إلى أن تتوقف الخروقات الحكومية للهدنة.