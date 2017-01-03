ضربت عاصفة شديدة جنوب الولايات المتحدة أمس الاثنين بأمطار غزيرة وبالبرد ورياح قوية قطعت خطوط الكهرباء في عدة ولايات على طول ساحل خليج المكسيك مع ورود أنباء عن وصول أعاصير إلى ولاية مسيسبي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الأعاصير تمتد من ولاية لويزيانا حتى فلوريدا وتحذيرات من السيول في عدة ولايات في تلك المنطقة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو وفيات بسبب العاصفة.

وقالت الهيئة “جميع الأخطار الشديدة ستكون محتملة بما في ذلك الرياح والأعاصير المدمرة خصوصا في أنحاء مناطق في جنوب شرق ولاية لويزيانا ووسط وجنوب مسيسبي مرورا بجنوب ألاباما وفلوريدا وبانهدل”.

وأضافت أن هناك أنباء عن وصول أعاصير إلى ثلاثة أماكن في مسيسبي.

وقال راي كولمان وهو متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في مسيسبي “لم تقع أضرار على نطاق واسع.” وقالت الإدارة إن ما يقرب من 20 ألف عميل في الولاية بدون كهرباء بسبب العاصفة.

وقالت الوكالة إن الرياح الشديدة أدت كذلك إلى سقوط خطوط كهرباء وأشجار في ولاية تكساس بما في ذلك منطقة هيوستن وفي لويزيانا.

وذكرت شركات كهرباء أن أكثر من 11 ألف مشترك كانوا بدون كهرباء حتى مساء يوم الاثنين في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة.

وكان للعواصف تأثير محدود على الرحلات الجوية حيث ألغيت 32 رحلة جوية في مطار بوش الدولي في هيوستن أحد أكثر المطارات إزدحاما في البلاد حسبما أفادت شركة فلايت أوير دوت كوم.