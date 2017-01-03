قال رئيس شرطة دبى السابق، ضاحى خلفان، إن دولة الامارات بصدد تصنيع سيارة “ذاتية القيادة” بدون سائق، الفترة المقبلة.

وعلق خلفان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلًا : “من المتوقع أن نصنع سيارة فى الإمارات ذاتية القيادة، تأخذك إلى العمل ثم تذهب عنك السيارة لتعمل سيارة أجرة تدر دخلًا، وتعود لنقلك عند انتهاء العمل”.