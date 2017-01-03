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خلفان: الإمارات تصنع سيارة تعمل بدون سائق قريبًا
ضاحى خلفان القائد السابق لشرطة دبى

خلفان: الإمارات تصنع سيارة تعمل بدون سائق قريبًا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:32 ص
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قال رئيس شرطة دبى السابق، ضاحى خلفان، إن دولة الامارات بصدد تصنيع سيارة “ذاتية القيادة” بدون سائق، الفترة المقبلة.

وعلق خلفان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلًا : “من المتوقع أن نصنع سيارة فى الإمارات ذاتية القيادة، تأخذك إلى العمل ثم تذهب عنك السيارة لتعمل سيارة أجرة تدر دخلًا، وتعود لنقلك عند انتهاء العمل”.

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