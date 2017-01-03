وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن على طائرة مصر للطيرانالثلاثاء، 3 يناير 2017 08:28 ص
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا منذ قليل، من المستشار العمالي التابع للقوى العاملة بالقنصلية المصرية بعمان - الأردن، يشير إلى وصول جثمان المصري المتوفى اختناقا بغاز مدفأة، علي طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 740 في السادسة صباح اليوم الثلاثاء.
وأشار المستشار العمالي بالأردن أشرف الحريري، إلى أن العامل المصري المتوفي يدعى أدهم عزام عبد الجليل عبد الله ، يبلغ من العمر 39 عاما، وحاصل علي دبلوم زراعة ، وهو من البارودية القبلية بمحافظة الفيوم ، وقد توفي إثر اختناقه بغازات منبعة من مدفأة الحطب داخل غرفة يسكنها في بلدة القصر شمالي محافظة الكرك، وظهر من تشريح جثة المتوفى أن أسباب الوفاة انسداد الشريان التاجي الرأسي النازل.
وكان الوزير قد أصدر في وقت سابق تعليمات عاجلة للمستشار العمالي بالأردن، بالتعاون مع القنصلية في سير الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المواطن المصري.
ويقوم المستشار العمالي والمستشار القانوني بالسفارة حاليا بمتابعة مستحقات المتوفى بالضمان الاجتماعي فور استلام المستندات من القسم القنصلي.
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