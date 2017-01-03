قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 144 سفينة بحمولة 7.5 مليون طن من الاتجاهين، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية من السبت وحتى أمس الاثنين.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت عبور 48 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 23 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنمية MSC OSCAR حمولة 196 ألف طن قادمة من البرتغال ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت من اتجاة الجنوب “القناة الجديدة” 25 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

كما عبرت قناة السويس يوم الأحد 50 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA GCM POUGAINVILLE بحمولة 180 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOVL MALAYSIA بحمولة 148 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى هولندا.

وأشارت التقارير الملاحية، إلى أن قناة السويس شهدت أمس الاثنين عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية THAJASSA EICTIC بحمولة 152 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى سيرلانكا.

وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدنماركية MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المغرب.