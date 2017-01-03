الأهلي البحريني يتعاقد مع المدرب المصري محمد عبدالعظيم لتدريب فريقه الأول

تعاقد الأهلي البحريني رسميا مع المدرب المصري محمد عبدالعظيم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من الموسم الحالي خلفا للمدرب التونسي فتحي العبيدي.

وقدم النادي البحريني، مدربه الجديد - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين - إلى وسائل الإعلام بحضور أمين السر فريد طه ورئيس جهاز كرة القدم محمد جمعة بشير وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب عبدالعظيم عن سعادته بتدريب الأهلي الذي سبق وأن توج بلقب الدوري والكأس، وهو أحد الأندية المعروفة في البحرين.

وقال “أتمنى أكون عند حسن ظن الجماهير الأهلاوية”.

