 Moheet on google
الثلاثاء 3 يناير 2017 07:47 صباحاً
روابط سريعة
الأهلي البحريني يتعاقد مع المدرب المصري محمد عبدالعظيم لتدريب فريقه الأول
كرة قدم - مباراة كرة قدم - كرة القدم

الأهلي البحريني يتعاقد مع المدرب المصري محمد عبدالعظيم لتدريب فريقه الأول

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:16 ص
وكاﻻت

تعاقد الأهلي البحريني رسميا مع المدرب المصري محمد عبدالعظيم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من الموسم الحالي خلفا للمدرب التونسي فتحي العبيدي.

وقدم النادي البحريني، مدربه الجديد - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين - إلى وسائل الإعلام بحضور أمين السر فريد طه ورئيس جهاز كرة القدم محمد جمعة بشير وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب عبدالعظيم عن سعادته بتدريب الأهلي الذي سبق وأن توج بلقب الدوري والكأس، وهو أحد الأندية المعروفة في البحرين.

وقال “أتمنى أكون عند حسن ظن الجماهير الأهلاوية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3