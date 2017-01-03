أعلن أوفير جندلمان المتحدي الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية، عن فتح باب التوظيف بجهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، مشيرا إلى طلبهم لوظيفة “الجاسوسات وضابطات جمع المعلومات والعمليات الخاصة”.

وأشار جندلمان إلى أن شروط التعيين، هي للنساء فقط ولأصحاب الشخصية القوية والقدرة على العمل في ظروف غير عادية وعلى تفعيل الناس وقيادتهم.

وقال جندلمان من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” : “جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الشهير (الموساد) يطلق حملة لتجنيد الجاسوسات وضابطات جمع المعلومات والعمليات الخاصة ويبحث عن النساء ذوات الشخصية القوية والقدرة على العمل في ظروف غير عادية وعلى تفعيل الناس وقيادتهم”.