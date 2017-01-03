ترامب: "بوينج يانج" لن تستطيع انتاج صاروخ نووي قادرعلى استهداف الولايات المتحدةالثلاثاء، 3 يناير 2017 08:07 ص
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بألا تكمل كوريا الشمالية مساعيها لإنتاج صاروخ نووي قادر على استهداف الولايات المتحدة، بعد تصريحات لزعيمها كيم يونج أون تحدث فيها عن اقتراب بلاده من تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات.
وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء، لقد :” صرحت كوريا الشمالية بأنها في المراحل النهائية من تطوير سلاح نووي قادر على الوصول إلى أجزاء من الولايات المتحدة”.
وأضاف:” هذا لن يحدث!”.
وانتقد ترامب الصين “التي تأخذ الأموال الضخمة والثروة من الولايات المتحدة، لكنها لا تفعل شيئا حيال كوريا الشمالية” علي حد تعبيره -.
كان زعيم كوريا الشمالية قد قال ،في خطاب متلفز بمناسبة حلول العام الجديد في وقت سابق “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات” ، وأضاف ” إن بيونج يانج أصبحت “قوة نووية” في عام 2016 ، وباتت بذلك “قوة عسكرية لا يستطيع أقوى الأعداء المساس بها”.
وتهدف كوريا الشمالية عبر تطوير صاروخ عابر للقارات إلى عدم حصر تهديداتها في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن كانت قد أكدت مرارا، إجراء تجارب لإطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى.
ويقول بعض الخبراء إن أمام كوريا الشمالية سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.
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