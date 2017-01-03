سقط ضحايا بمدينة فالاباراسو في تشيلي، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حرائق هائلة التهمت ما يقرب من 100 منزل.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، بعد أن غطى الدخان سماء المدينة، وحذرت السلطات الأمنية المواطنين بعدم الاقتراب من مكان الحريق.