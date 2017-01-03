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بالصور.. حرائق هائلة تدمر 100 منزل في تشيلي
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بالصور.. حرائق هائلة تدمر 100 منزل في تشيلي

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:02 ص
متابعات

سقط ضحايا بمدينة فالاباراسو في تشيلي، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حرائق هائلة التهمت ما يقرب من 100 منزل.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، بعد أن غطى الدخان سماء المدينة، وحذرت السلطات الأمنية المواطنين بعدم الاقتراب من مكان الحريق.

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