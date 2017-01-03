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اليمن..التحالف يقتل اثنين من أخطر قيادات الحوثي بحرض وميدي
التحالف العربي

اليمن..التحالف يقتل اثنين من أخطر قيادات الحوثي بحرض وميدي

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:00 ص
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قُتل اثنان من أخطر القيادات الميدانية للانقلابيين في جبهتي حرض وميدي في حجة في غارات لطيران التحالف.

وذكرت قناة “العربية” الإخبارية أن القياديان في ميليشيات الحوثي اللذان قتلا هما أبو مروان وأبو أيمن المكلفان بقيادة المعارك في جبهة ميدي.

وخلال يومين جرى في جبهة ميدي حرض تدمير دبابتين تي 72 ومنصات كاتيوشا وصواريخ أروغان وصمود وزلزال ومخازن ذخيرة.

فيما كسرت قوات الشرعية في شبوة هجمات للميليشيات على موقع العلم والسليم والعكدة والسويداء بمديرية بيحان.

واستمرت الاشتباكات مع الميليشيات، واستخدمت فيها كافة الأسلحة التي حاولت فيها الميليشيات استعادة المواقع التي خسرتها بشبوة، فيما سقط في البيضاء قتلى وجرحى من الميليشيات بعد استهداف المقاومة إحدى مواقعها بصواريخ الكاتيوشا وغراد في مديرية ذي ناعم.

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