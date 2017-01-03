أول "قائدة" لمركز شرطة في سلطنة عمان

عينت الشرطة في سلطنة عمان شيخة الحمبصية كقائدة لمركز شرطة، وذلك كأول امرأة عمانية شرطية تشغل هذه الوظيفة.

ونقلت صحيفة “غلف نيوز” الإماراتية عن القائدة الجديدة لقسم شرطة الوطية في العاصمة مسقط شيخة بنت عاشور الحمبصية، وهي ضابط برتبة مقدم، شعورها بالسعادة والفخر لكونها أول امرأة عمانية تتبوأ هذا المنصب.

وأضافت “مثل هذا القرار بمثابة الدافع لي ولغيري من الشرطيات العمانيات لتقديم الأفضل للبلاد”.

وتعهدت ببذل قصارى جهدها للتوفيق بين عملها وحياتها الأسرية.

واستطردت “ما سهل هذه المهمة هو وجود زوج وعائلة متفهمين، يراعيان طبيعة عملي، مما ساهم كثيرا في التغلب على الصعاب”.

يذكر أن شيخة التحقت بشرطة عمان عام 1990. وبعد ترقيتها عملت في مجال الأمن والتحري. وفي عام 1996 رُشحت في الدورة الأولى للضباط في الشرطة النسائية، وعملت كرئيسة لقسم الأحداث والشؤون الإدارية في مسقط.

وكانت شرطة عمان افتتحت، الأربعاء الماضي، مركز شرطة الوطية بمحافظة مسقط.