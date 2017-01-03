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غارت روسية وتركية على مواقع "داعش" في سوريا
غارات روسية على سوريا

غارت روسية وتركية على مواقع "داعش" في سوريا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:54 ص
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أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء، تدمير أهداف عدة لتنظيم داعش في غارات روسية وتركية ومقتل 18 متشددا وإصابة 37 آخرين في اشتباكات وقصف مدفعي في شمال سوريا.

وفي بيان بشأن عملياته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، قال الجيش التركي إن طائراته الحربية دمرت 4 أهداف للتنظيم الإرهابي.

وأضاف أن طائرات روسية ضربت المتشددين في منطقة ديرقاق، التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي مدينة الباب التي يسيطر عليها داعش.

وتخوض قوات تركية إلى جانب فصائل من المعارضة السورية مواجهات في شمال سوريا، في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأت قبل نحو 4 أشهر.

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