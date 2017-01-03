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"المركزي" المغربي يوافق على فتح 5 بنوك إسلامية
بنك المغرب

"المركزي" المغربي يوافق على فتح 5 بنوك إسلامية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:01 ص
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أعلن بنك المغرب المركزي، الاثنين، عن موافقته على خمسة طلبات لفتح بنوك إسلامية في المملكة وسمح لثلاثة بنوك فرنسية ببيع منتجات موافقة للشريعة.

وتخص الموافقات التنظيمية البنوك المغربية الثلاثة الكبرى، التجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والبنك الشعبي المركزي إلى جانب بنكين أصغر حجما هما القرض الفلاحي للمغرب (كريدي أغريكول المغرب) والقرض العقاري السياحي.

وذكر بنك المغرب في بيان أنه تم السماح أيضا للبنوك الفرنسية سوسيتيه جنرال والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب ببيع منتجات “تشاركية”.

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