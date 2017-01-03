تصدر القطري ناصر صالح العطية المرحلة الأولى من النسخة الـ 39 لرالي داكار الذي يستمر حتى 14 يناير الجاري، بتسجيله التوقيت الأسرع متفوقا على الإسباني كزافييه بونس والإسباني ناني روما.

وأنهى العطية المرحلة البالغ طولها 38.5 كلم، في 25 دقيقة و41 ثانية، متقدما بفارق 24 ثانية عن الإسباني كزافييه بونس، و29 ثانية عن زميله ومواطنه ناني روما.

واجتاز المتنافسون اليوم مرحلة بطول 454 كلم منها 39 كلم فقط مرحلة خاصة، نقلتهم من أسونسيون إلى ريزيستينسيا في الأرجنتين، فيما حل الإسباني كارلوس ساينز في المركز الرابع، والجنوب أفريقي جينيال دو فيليار في المركز الخامس، والفرنسي سيباستيان لوب في المركز السادس، والسعودي يزيد الراجحي في المركز السابع، والفرنسي سيريل ديبريه في المركز الثامن، والفنلندي ميكو هيرفونن في المركز التاسع، والهولندي إيريك فان لون في المركز العاشر.

وفي فئة الدراجات النارية، حقق الفرنسي كزافييه دي سولتريه التوقيت الأسرع للمرحلة وبلغ 28:20 دقيقة، وتفوق بفارق ثانيتين على الإسباني خوان بيدرو غارسيا.

وينتقل المتنافسون غدا من ريزيستينسيا إلى سان ميغيل دي توكومان بمرحلة يبلغ طولها الإجمالي 803 كلم (منها 275 كلم مرحلة خاصة) للدراجات والسيارات، و812 كلم (منها 284 كلم مرحلة خاصة) للشاحنات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الرالي يمتد لمسافة تسعة آلاف كلم، وينطلق من أسونسيون، وينتقل بعدها إلى الأرجنتين ثم بوليفيا، قبل العودة إلى الأرجنتين، حيث يختتم في عاصمتها بوينس آيرس في 14 يناير الجاري.

ويخصص للسائقين يوم للراحة في الثامن من يناير، يفصل بين المرحلتين السادسة والسابعة، وسيمضي هؤلاء يوم الراحة في لاباز البوليفية على ارتفاع 3500 م عن سطح البحر.

ويشهد السباق إقامة خمس مراحل بوليفية في السهول المرتفعة “التيبانو” لجبال الإنديز، حيث سيصل الارتفاع إلى 4500 متر، وتمتد ست مراحل على مسافات تتخطى 400 كلم، يختبر خلالها السائقون والدراجون مهارات القيادة فوق الكثبان وعلى الرمال.

وأهم هذه المراحل هي “سوبر بيلين” التي تقام قبل ثلاثة أيام من الوصول إلى خط النهاية في بوينس آيرس.