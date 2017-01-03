ارتفعت أسعار أربعة أنواع من زيوت السيارات بنسبة 80% كحد أقصى خلال 3 أيام .

و أكد أحد العاملين في محطة وقود تابعة لشركة موبيل1على أن زيت موبيل 1 وصل سعره إلى 503جنيه بدلا من 325 جنيه ويستخدم لمسافات الـ10 آلاف كيلو متر، كما وصل سعر موبيل “xhp” إلى 265 جنيه بدلا من 165جنيه، ويكفى للاستخدام لمسافة 3 آلاف كيلو متر، كما وصل سعر الزيت موبيل 131 جنيها بدلا من 82 جنيها يكفي لمسافة ألف كيلو متر، ووصل سعر موبيل إكسترا إلى 163 جنيهًا.

وأضاف أن ارتفاع الزيوت في الأعوام الماضية كانت يقتصر على زيادة قدرها 30 جنيهًا فقط أما الآن تتراوح نسب الزيادة مابين 60-80-90% ورغم ذلك لم تستقر الأسعار ويتوقع ارتفاعها مطلع العام المقبل.