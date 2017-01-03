هوت مبيعات الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامات “كيا” و”رينو” و”هيونداى للشاحنات والأتوبيسات”، بنسبة بلغت 51% خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2016 ، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

وبحسب التقرير، باعت الشركة 14 ألفاً و716 سيارة ومركبة في تلك الفترة، مقارنة بمبيعات سجلت 29 ألفاً و913وحدة في ذات الفترة من العام الماضي.

واحتلت العلامة الفرنسية “رينو” صدارة العلامات المملوكة للمصرية العالمية للسيارات، الأكثر تضرراً، إذ هبطت مبيعاتها بنسبة تقترب من 77.8% لتتمكن من بيع 3695 سيارة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن وكيل رينو تمكن خلال الفترة الإحدى عشر الأولى من 2015، من بيع ما يقرب من 16 ألفاً و673 سيارة من طرازات العلامة الفرنسية.

كما تراجعت مبيعات العلامة الكورية “كيا” بنسبة بلغت 17.2% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجارى بإجمالى 10 آلاف و821 سيارة، مقابل 13 ألفاً و66 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

أما عن أداء شاحنات وأتوبيسات العلامة “هيونداى” المملوكة للشركة، فقد شهدت نمواً بلغت نسبته 15% خلال تلك الفترة لتتمكن من بيع 200 أوتوبيس وشاحنة، مقابل 174 وحدة خلال العام الماضى.