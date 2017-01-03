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خفض جديد للجمارك على بعض أنواع السيارات الأوروبية
سيارات - سوق السيارات - معرض سيارات - سيارة

خفض جديد للجمارك على بعض أنواع السيارات الأوروبية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 12:49 ص
محيط

أعلنت الجمارك المصرية إعفاء بعض أنواع السيارات من رسوم الجمارك تنفيذا للاتفاقية التي وقعتها القاهرة مع الاتحاد الأوروبي في الخامس والعشرين من شهر يونيو 2001 والتي بموجبها يكون الإعفاء للصفر مطلع عام 2019.

ووقعت مصر والاتحـاد الأوروبي (15 دولة) في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.

ويتم إجراء إعفاء بنسبة 10% من الجمارك على واردات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي سعة 1600 سى سى من الفئات المقررة ولتصبح التعريفة الجمركية من 12% بدلا من 40% أما الجمارك أعلى من 1600 سى سى ستنخفض إلى 40% بدلا من 135%.

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