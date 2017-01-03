على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تفاعل الأديب الليبي الكبير د. أحمد الفقيه مع نبأ توقف صحيفة “السفير” اللبنانية، بعد 44 عاما على صدورها ، واكبت خلالها أحداثا كبرى وكانت لها بصمتها المميزة لدى القاريء العربي.

وكتب الفقيه : “تربطني صداقة مع مؤسس صحيفة السفير بدات قبل تاسيسها منذ 44 عاما، حيث كان ياتي الى ليبيا مندوبا لدار الصياد التي كان يعمل محررا بها وقد سعى لتاسيس هذه الصحيفة عندما كان النظام الانقلابي يسعى لتقديم نفسه للعالم العربي على انه النظام الثوري صاحب التوجهات القومية وان رئيس النظام يمثل المنقذ والمخلص للامة العربية من مشاكلها والقادر على توحيدها تحت زعامته.

وكان تمويل صحيفة السفير من الخزينة الليبية جزءا من تمويل عشرات المشاريع في لبنان صحفا ومجلات وربما اذاعات دون ان يقتصر الامر على ذلك بل امتد الى تمويل دور نشر واحزاب ودكاكين سياسية اخرى، الا ان صحيفة السفير تميزت عن كل تلك المشاريع انها استمرت ولم تكن مجرد صفقة عقدها صاحبها ثم انقضت بعد ان تحصل على الاموال التي يريدها وانما كان الكاتب طلال سلمان صاحب مشروع وطني، فاصدر صحيفة استطاعت ان تواصل العمل خلال اعوام الحرب الاهلية وان تكون صوت جبهة عريضة من اهل الوطنية ضد الانعزاليين والمناوئين للخط القومي.

ثم نجحت الصحيفة في تنويع مصادر تمويلها ولم تقتصر على التمويل الليبي، بل وصلت في فترة من الفترات الى الاستغناء عن هذا التمويل بفضل تحالفها مع جهات مثل حزب الله في مرحلته الوطنية .

والحقيقة كنت كلما سافرت الى لبنان اتصلت بالصديق طلال سلمان و حظيت بترحيب منه ، الا انني لم اقبل على الكتابة في صحيفته كما فعلت مع صحف ذات انتشار عربي مثل الشرق الاوسط والحياة والاهرام ، ربما لانها كانت صحيفة لبنانية محلية رغم توجهها العربي، وكما يقول صاحبها هي صوت العالم العربي في لبنان، الا انها لم تكن تملك قاعدة قراء في العالم العربي وتعتني بتوزيعها خارج لبنان، ولاشك ان توقفها اليوم عن الصدور يمثل خسارة كبيرة للصحافة والاعلام العربي في لبنان ، وكونها تبقى صحيفة اليكترونية رقمية سوف لن يغطي الفراغ الذي كانت تمثله كصحيفة ورقية”

وأحال الكاتب قراء صفحته لما كتبه السيد “إيلي فرزلي” ناعيا موت صحيفة السفير: كانت الصحافة، ولا تزال، مرآة المجتمع. ولهذا تحديداً كانت متألقة وصارت تعاني. فالمجتمع ليس بخير، والاقتصاد ليس بخير، والسياسة ليست بخير، وهذا كله لا يمكن إلا أن ينعكس على الصحافة وينهكها.

تعبت «السفير»، لكنها ترفض أن تكون المثال، خصوصاً أنها ترى في أفق المهنة بعض النور. إذ لا يعقل أن يبقى الظلام المخيّم على المنطقة والبلد جاثماً على صدرها وزميلاتها لوقت طويل.

في السنوات الأخيرة، كان حجم الموت والخراب الذي طرق أبواب معظم الدول العربية هائلاً. سوريا ما تزال تنزف بعد مرور نحو ست سنوات على الحرب. ليبيا لم تستطع لملمة جسدها الممزق. الجرح اليمني ما يزال ينزف. العراق صار يلهث خلف هويته. فيما «أم الدنيا» لم تعد قادرة على إطعام عيالها. كيف يعيش الإعلام وسط هذه النيران ومما يتغذّى؟

لطالما كان هذا السؤال يؤرق أهل المهنة، طيلة السنوات الماضية. فلبنان ليس جزيرة معزولة، كما لم يكن يوماً كذلك.

لم يكن أحد ليصدق في بداية الأزمة السورية أن الحريق لن يطال لبنان الهشّ. لامسته النار مراراً، لكن أبناءه، الذين خبروا ويلات الحرب، رفضوا الانصياع للغة الرصاص وصانوا سلمهم الأهلي بالحد الأدنى من الخسارات.

وبرغم كل خلافاتهم، تمكّن اللبنانيون من عزل أنفسهم عن ألسنة النيران. لكن هذا لا يعني أن لبنان بخير. سوريا هي الرئة التي يتنفس منها. والفضاء العربي هو الذي يمدهّ بالهواء. فكان أن تفرّق العرب وتحاربوا، وانعكس ذلك أول ما انعكس على الاقتصاد اللبناني.. شريان الصحافة.

ثم، ماذا يعني أن تقفل صحيفة لبنانية أبوابها؟ هل قلّت مساحة الحرية في البلد إلى درجة لم يعد للصحافة المستقلة من مكان فيها، أم أن الخواء صار صفة ملازمة، لبلد يفشل مسؤولوه، خلال سنتين، من رفع النفايات من أمام المنازل، تماماً كما يفشلون في إنارة هذه المنازل بكهرباء صرفوا عليها مليارات الدولارات ولا تزال مقننة!

الصحافة واجهة الأوطان. ولأنها كذلك تميّز الإعلام اللبناني عن مثيله العربي. فتداول السلطة في لبنان سمح بوجود منصات إعلامية عريقة قادرة على مواكبته بصناعة متطورة وحرة. المعيار نفسه حكم الصحافة في العالم الأول، لكن في تلك الدول، يتم التعامل معها أيضاً كقطاع اقتصادي أساسي، مثلها مثل الصناعة والزراعة والتعليم، وكرمز وطني مثلها مثل العلم.

للصحافة المكتوبة اللبنانية تاريخ عريق، جعل العاملين فيها ينتشرون في مختلف الدول العربية، فيزرعون فيها بذور المهنة. لكن هؤلاء الصحافيين أنفسهم مارسوا المهنة في بلدهم كفعل نضال يومي.. بعدما تخلّت السلطات المتعاقبة عنهم، ولم تتعامل مع الصحافة كوجه حضاري، بل كانت في معظم الأحيان ولا تزال على خصومة دائمة معها.

الصحافة الورقية تحديداً لم تمُت. لا بل إن مرضها قابل للعلاج. ليست المعجزات مطلوبة بل السياسات. وهذا يستدعي بداية وجود سلطة تملك رؤية. الأمل ليس كبيراً في سلطة لبنانية لم تتأخّر في التنبّه إلى أن التصدع الذي يصيب المهنة، إنما يصيب البلد أيضاً”.