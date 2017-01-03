شهدت السينما المصرية في عام 2016 إنتاج حوالي ثلاثون فيلما بين الكوميدي والأكشن والموضوعات الاجتماعية، وقد عاد عدد من نجوم الفن كانوا قد تغيبوا لعدة سنوات عن الساحة السينمائية، منهم النجمة إلهام شاهين، منى زكي، أحمد السقا وغيرهم ، كما تراجعت الأفلام التي تتناول العشوائيات لهذا العام.

جحيم في الهند

حقق فيلم “جحيم في الهند” إيرادات مرتفعة وتربع على عرش قائمة الإيرادات في موسم عيد الفطر الماضي الذي شهد طرحه، وهو التجربة الثانية للفنان محمد إمام في البطولات السينمائية، وتدور أحداثه حول ضابط يُكلف بمهمة خاصة في الهند، وترسل له القيادة في مصر فرقة عمليات خاصة تعاونه في مهمته، وعن طريق الخطأ يُرسل له فرقة الموسيقى العسكرية، لينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية.

“جحيم في الهند” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، بطولة محمد إمام، بيومي فؤاد، ياسمين صبري، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، ومن إخراج معتز التوني.

لف ودوران

كما حقق فيلم “لف ودوران” إيرادات مرتفعة في موسم عيد الأضحى الماضي، والفيلم تأليف منة فوزي، وبطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، ميمي جمال، صابرين، إنعام سالوسة، جميلة عوض، من إخراج خالد مرعي.

وتدور قصة الفيلم حول شاب يعيش مع أسرته المكونة كلها من نساء، ويفكر في أن يغادر البلد كما فعل والده، لكن تحاول أسرته إثنائه عن الفكرة، وتضع فتاة في طريقه، ليرتبط بها وينسى السفر.

أبو شنب

“أبو شنب” تأليف خالد جلال، بطولة ياسمين عبدالعزيز، ظافر العابدين، رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ليلى عز العرب، إخراج سامح عبدالعزيز. وهو فيلم كوميدي، تدور أحداثه حول امرأة تعمل كضابط شرطة، وتحاول إثبات كفاءتها، وتلتقي بضابط معروف عنه حدته وإيمانه بأن النساء لا تصلحن لهذا العمل، حتى تثبت له العكس.

اشتباك

دخل فيلم “اشتباك” عدد من مهرجانات السينما حول العالم ضمنهم مهرجان “كان” السينمائي؛ ولذلك يعد أشهر أفلام عام 2016. الفيلم من تأليف خالد ومحمد دياب، بطولة نيللي كريم، طارق عبدالعزيز، هاني عادل، أحمد مالك، عمرو القاضي، ومن إخراج محمد دياب. وتدور أحداث الفيلم داخل عربة ترحيلات.

حرام الجسد

شهد فيلم “حرام الجسد” جدلا كبيرا بعد عرضه، وهو البطولة الأولى للفنانة ناهد السباعي. تدور أحداثه حول الزوجين “حسن” و”فاطمة”، اللذين يعملان لدى ثري يدعى “مراد”، وأثناء فترة الانفلات الأمني واقتحام السجون، عقب ثورة 25 يناير، ويخرج “علي” شقيق “حسن” من السجن ويذهب إلى منزل شقيقه للاختباء لديه، ولكن “مراد” يكتشف علاقة الحب القديمة التي جمعت بين “علي” و”فاطمة”، والتي تتسبب في العديد من المشاكل.

“حرام الجسد” تأليف وإخراج خالد الحجر، بطولة الفنانة ناهد السباعي، أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، زكي فطين عبد الوهاب، سلوى محمد على، محمود البزاوي.

حسن وبقلظ

تدور أحداث فيلم “حسن وبقلظ” حول توأم ملتصق، يعيشان معا حتى مرحلة التخرج من الجامعة، ويرفض أحدهما إجراء عملية الانفصال، في حين يصر الآخر عليها. والفيلم تأليف كريم فهمي، بطولة كريم فهمي، علي ربيع، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، مصطفى خاطر، ومن إخراج وائل إحسان.

من 30 سنة

عادت الفنانة منى زكي للسينما بعد غياب سنوات من خلال فيلم “من 30 سنة”، الذي شاركها فيه البطولة أحمد السقا، ميرفت أمين، شريف منير، رجاء الجداوي، نور، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، محمد مهران، جميلة عوض. والفيلم تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.

دارت أحداث الفيلم حول عمر وعماد اللذان يخططان للانتقام من باقي أفراد أسرتهما، فيخترعان قصة لا تمت للحقيقة بأي صلة، ويشتركان في قتل عائلتهما، وينقلبا في النهاية على بعضهما.

اللي اختشوا ماتوا

“اللي اختشوا ماتوا” تأليف محمد عبدالخالق، بطولة غادة عبدالرازق، عبير صبري، سلوى خطاب، هيدي كرم، مروة عبدالمنعم، أحمد صفوت، إيهاب فهمي، ومحمد محمود عبدالعزيز، إخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث الفيلم حول 7 نساء تعيشن في بنسيون، وتبحثن عن السعادة، ولكل منهن مشكلة تحاول التخلص منها.

كلب بلدي

فيلم “كلب بلدي” هو التجربة الأولى للفنان أحمد فهمي بعد الانفصال عن الفنان شيكو والفنان هشام ماجد. الفيلم تأليف أحمد فهمي وشريف نجيب، بطولة أحمد فهمي، حمدي الميرغني، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ندا موسى، ومن إخراج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم حول شاب تربى وسط الكلاب، واكتسب بعض صفاتها، والتي يتم استغلالها في كشف مخطط إجرامي يحاول تنفيذه مجرم يُدعى “وردة الحلواني”، للسيطرة على العالم.

البر التاني

“البر التاني” تأليف زينب عزيز، بطولة عبدالعزيز مخيون، عفاف شعيب، محمد علي، عمرو القاضي، محمد مهران، بيومي فؤاد، حنان سليمان، وإيمان رجائي ومن إخراج علي إدريس.

يعالج الفيلم قضية الهجرة غير الشرعية، وقد شارك في الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عشان خارجين

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وكان يحمل اسم “ويك أند”،ولكن تم الاستقرار في النهاية على “ألبس عشان خارجين”، بعدما وجد المؤلف والمنتج أن هذا الاسم هو الأنسب لأحداث العمل، ولكن بعد اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية على هذا الاسم تم اختصاره إلى “عشان خارجين.

الفيلم بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بيومي فؤاد، طاهر أبو ليلة، حنان سليمان، محمد على رزق، مصطفى محمود، وعدد من ضيوف الشرف منهم نسرين أمين، مراد مكرم، ضياء المرغنى، وأيمن منصور، سيناريو وحوار هشام ماجد وشيكو، وإنتاج أحمد السبكي وإخراج خالد الحلفاوي.

أوشن 14

تدور أحداث الفيلم حول “طاعون” الشخصية التي سبق وقدمها الفنان عمر متولي في مسلسل “دلع بنات”، والذي يكون عصابة للاستيلاء على مجوهرات المطربة أحلام.

“أوشن 14” تأليف أحمد مجدي، عمرو بدر وإيهاب بليبل، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى بسيط، نرمين ماهر، محمد أنور وكريم عفيفي، ومن إخراج شادي الرملي.

هيبتا.. المحاضرة الأخيرة

“هيبتا.. المحاضرة الأخيرة” مأخوذ عن قصة محمد صادق، سيناريو وحوار وائل حمدي، بطولة عمرو يوسف، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد داوود، ماجد الكدواني، أحمد مالك، أحمد بدير، جميلة عوض، ومن إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث فيلم “هيبتا.. المحاضرة الأخيرة”، عن أربع قصص حب، في مراحل عمرية مختلفة، يكتشف المشاهد في النهاية أنها قصص حب عاشها شخص واحد.

الهرم الرابع

تجربة شبابية قادها المخرج بيتر ميمي، واختار إسناد البطولة فيه للفنان الشاب أحمد حاتم، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي.

“الهرم الرابع” تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة أحمد حاتم، ريهام عبدالغفور، ميرهان حسين، تارا عماد.

كدبة كل يوم

في إطار رومانسي لايت، تدور أحداث فيلم “كدبة كل يوم” عن العلاقات الزوجية، والمشاكل المرتبطة بها في مختلف الأجيال.

“كدبة كل يوم” تأليف هشام منصور وشريف الألفي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، درة، محمد ممدوح، فاروق الفيشاوي، شيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

حملة فريزر

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي وليس له علاقة بـ”حملة فريزر” الحقيقية، وهو من بطولة هشام ماجد وشيكو وبدرية طلبة وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ونسرين أمين، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكى، ويعد الفيلم السينمائى الأول الذى لن يتعاون فيه الثلاثى أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد معا، كما سبق وحققوا نجاحات آخرها فيلمهم “الحرب العالمية الثالثة”.

سطو مثلث

بطولة احمد السعدنى وريهام حجاج واس اس وبيومى فؤاد وكلوديا ومن اخراج يونس، وهو من نوعية الافلام الشبابية الكوميدية.

نوارة

منة شلبي حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم «نوارة» من مهرجان دبي السينمائي الدولي. والفيلم من تأليف وإخراج هالة فؤاد، وبطولة منة شلبي ومحمود حميدة وشيرين رضا وأحمد راتب وأمير صلاح الدين.

ويدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي خلال فترة ما قبل ثورة يناير 2011 حول فتاة من منطقة شعبية تدعي “نوارة”.

تحت الترابيزة

رفع فيلم “تحت الترابيزة” من بعض دور العرض بسبب الإيرادات الضعيفة التي حققها ما مثل صدمة كبيرة للفنان محمد سعد بطل الفيلم، وشاركه البطولة نيرمين الفقي ومنة غضالي.

صابر جوجل

وفشل أيضا فيلم “صابر جوجل” في تحقيق إيرادات عالية، والفيلم بطولة محمد رجب وسارة سلامة وإخراج محمد حمدي.

كنغر حبنا

تدور أحداث فيلم “كنغر حبنا” في إطار كوميدي حول شاب يتورط في رعاية حيوان الكنغر، الذي استقدمه من أستراليا لإدخال السعادة على نجله الوحيد، ما يوقع به في العديد من المواقف الكوميدية، في ذات الوقت الذي تنشأ بينه وبين طبيبة هذا الكنغر علاقة حب. والفيلم بطولة رامز جلال، وإخراج أحمد البدري.

عسل أبيض

يتناول فيلم “عسل أبيض” قصة طفل رضيع، يعيش في قصر كبير مع أبويه الثريين اللذين يستعدان لإظهاره للمجتمع على صفحات الجرائد.

والفيلم بطولة سامح حسين، مريهان حسين، وشباب مسرح مصر، منهم كريم عفيفى، دينا زيزو، حامد الشراب، إبرام سمير، أحمد حلاوة، بيومى فؤاد، أحمد راتب، وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محسن رزق، وإنتاج شركة “فيلم أوف إيجيبت” للمنتج أيمن عبدالباسط والمخرج أحمد عبدالباسط، إخراج حسام الجوهرى.

الماء والخضرة والوجه الحسن

بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان باسم سمرة، إخراج يسري نصر الله، وإنتاج أحمد السبكي، والفيلم تأليف باسم سمرة، وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.

فص ملح وداخ

بطولة عمرو عبدالجليل وهبه مجدي، وصفيه العمري، جهاد سعد، إنعام سالوسة، وعبدالرحمن أبوزهرة وحمدي المرغني، ويزو، مصطفي أبوسريع، أمجد عابد، عمرو عمروسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف كريم، ومؤمن، والسباعى، ومن إخراج تامر بسيوني، وإنتاج أيمن يوسف ومحمد يوسف شركة «الجذور» للانتاج السينمائي.

كما تم إنتاج عام 2016 أفلام: “يوم للستات” بطولة إلهام شاهين ومحمود جميدة. “من ضهر راجل” بطولة آسر ياسين وياسمين رئيس. فيلم “يوم في العز”، “بارتي في حارتي”، “منطقة محظورة”، “شكة دبوس”، “قبل زحمة الصيف”، “الباب يفوّت أمل”، “المشخصاتي”، “الثمن”، “روج”، “تفاحة حوا”.



أفلام أجنبية

أما عن أفضل 10 أفلام أجنبية لعام 2016 برأي النقاد كما استطلعت صحيفة “الاندبندنت” فهم:

Toni Erdmann

يتناول الفيلم قصة أستاذ الموسيقى فينفريد البالغ من العمر 65 عاما، ويعيش مع كلبه العجوز وابنته إينيس.

Moonlight

يروي الفيلم حياة رجل يُعاني من العنصرية منذ الطفولة إلى البلوغ، ويسعى لإيجاد مكان له في العالم.



Elle

تدور أحداث الفيلم حول شخصية ميشيل صاحبة الشخصية القوية، وصاحبة إحدى شركات الألعاب، التى تحب عملها، تتعرض لهجوم من شخص غريب داخل منزلها يغير حياتها إلى الأبد وعندما تتعقب المعتدى عليها تدخل فى لعبة مشوقة وخطيرة.

Certain Women

تدور أحداثه حول ثلاث سيدات يقطنان سويًا فى ولاية مونتانا، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي.



American Honey

تدور أحداث الفيلم حول فتاة مراهقة تقرر الانضمام لفريق المبيعات بإحدى المجلات المتخصصة في السفر، وتعلق في دوامة من الحفلات الصاخبة والخروج عن القانون في ظل اشتباكها مع منطقة الغرب الأوسط بحضور مجموعة من المنبوذين.

I, Daniel Blake

يسلط الفيلم الضوء على مرحلة ما بعد الـBrexit بريطانيا.

Manchester by the Sea

تدور أحداث الفيلم حول عَم تجبره الظروف على الاعتناء بابن أخيه المراهق بعد موت والده.



Things to Come “L’Avenir

تدور أحداث الفيلم حول شخصية ناتالي التي تُدرس الفلسفة بمدرسة في باريس، وهي شخصية شغوفة بعملها مُحبة للتأمل والتفكير، متزوجة ولديها طفلين، تقسم وقتها بين أسرتها، وطلابها، ووالدتها المتسلطة للغاية، تستمر الأمور على هذا المنوال إلى أن يعلن زوجها ذات يوم، أنه على وشك تركها من أجل إمرأة أخرى، وتتوالي الأحداث.

Paterson

تدور قصة الفيلم حول شخصية ” باترسون” الذي يعيش في ولاية “نيوجيرسي”، يُعاني من الروتين والرتابة بسبب طبيعة عمله التقليدية وبسبب تكرار برنامجه اليومي، ويقوم خلال ذلك بكتابة الشعر محاولًا في ذات الوقت أن يواجه تحديات حياته الزوجية مع زوجته .

The Death of Louis XIV

كان العرض الأول لهذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي حيث حاز على إعجاب الجمهور والنقاد.